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الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 14:47

تأكيد إيراني- قطري على تطوير التعاون المصرفي والمالي بينهما

تأكيد إيراني- قطري على تطوير التعاون المصرفي والمالي بينهما
وشدد " فرزين " الذي يزور قطر حاليا في هذا اللقاء على ضرورة زيادة التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وقطر في هذه المجالات، مؤكدا أنها توفر الأرضية لتعزيز التبادل التجاري بشكل شامل بين الجانبين.

وقال المسؤول الايراني: ان تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجالات المصرفية قد أدرج في جدول أعمال الطرفين نظرا للامكانات الاقتصادية الموجودة في كلا البلدين.

وأضاف قائلا: انه ونظرا لتنمية العلاقات النقدية والمصرفية بين طهران والدوحة، فإن حجم التجارة بين ايران وقطر سوف يشهد المزيد من النمو الملحوظ، ولذا فإن تعاون الجانبين يجب أن يشهد مزيدا من السرعة حيث أن الاهتمام بكل الامكانات ضرورية لتحقيق هذا الهدف.

بدوره أشار المسؤول القطري في هذا اللقاء الى التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا وجود الكثير من الفرص لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين، التي يجب استخدامها لتحقيق العلاقات الثنائية عبر التعاون النقدي والمصرفي بينهما.
رقم : 1063882
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