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الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 19:18

السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا

السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
وقال القائد السيد الخامنئي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إن "العدو الصهيوني يعيش حالة إنفعالية، ويقع في وضعية رد الفعل، وهذه الظروف تظهر أن فصائل المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي يعرفون الطريق الصحيح، ويتقدمون فيه بوعي وتدبير".
وأضاف "قوة ومصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية والجهاد الإسلامي تزداد يومًا بعد يوم، حيث تؤكد ذلك الهزيمة الأخيرة للكيان الصهيوني في حرب الأيام الخمسة الأخيرة".
وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قدمت اختبارا جيدا في معركة غزة الأخيرة، والآن تغيرت ظروف الكيان الصهيوني مقارنة بما كان عليه قبل سبعين عاما، حيث يمتلك القادة الصهاينة الحق في القلق من إمكانية عدم رؤية هذا الكيان لعامه الثمانين.
السيد القائد لفت إلى أن "حركة الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى وجدت المفتاح الرئيسي لمحاربة الكيان الصهيوني، وأن القوة المتنامية لمجموعات المقاومة في الضفة الغربية هي مفتاح تركيع العدو الصهيوني، حيث يجب أن يستمر هذا المسار".
وشدد السيد القائد الخامنئي على وحدة العمل في الساحة السياسية والميدانية مهمة للغاية، ونحن نؤكد أن إيران ستبقى مستمرة في دعمها لشعب فلسطين وفصائل المقاومة.
بدوره، نقل مكتب السيد القائد عن زياد النخالة قوله إن "حركة الجهاد الإسلامي تقدر وتثمن دعم إيران المستمر للشعب الفلسطيني ونضالاته"، مبيناً "حركة الجهاد الإسلامي خرجت من معركة غزة الأخيرة بفخر ونأمل أن نرى النصر النهائي وتحرير القدس الشريف قريبًا".
رقم : 1063914
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