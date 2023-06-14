سوريا وسلطنة عمان.. نحو تعزيز العلاقات

وعبر الوزير المقداد خلال الاتصال عن تقدير الجمهورية العربية السورية وشكرها بقيادة الرئيس بشار الأسد، للجهود الناجحة التي قامت ومازالت تقوم بها سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق، قبل وخلال وبعد انعقاد القمة العربية الأخيرة، وذلك لتحقيق التقارب وتقوية الموقف العربي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة والعالم.



وأكد المقداد أن دور سلطنة عُمان كان دائماً دوراً إيجابياً وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصلحة العربية ووحدة الصف العربي.



وأضاف الوزير المقداد: إن سورية تتطلع دائماً إلى تعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان في جميع المجالات التي تهم شعبي البلدين .



بدوره عبّر الوزير البوسعيدي عن سعادته للتطورات الإيجابية في سورية والمنطقة، مؤكداً ثبات السلطنة على مواقفها الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب وفي الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.