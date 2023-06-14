وكتب فرزين، في تغريدة له حول زيارته الى قطر: كان لي لقاء ناجح مع محافظ مصرف قطر المركزي.



واضاف: التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذ في النمو. إن تعزيز العلاقات المصرفية أمر مهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلدين.