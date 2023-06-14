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الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 19:39

التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذ في النمو

التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذ في النمو
وكتب فرزين، في تغريدة له حول زيارته الى قطر: كان لي لقاء ناجح مع محافظ مصرف قطر المركزي.

واضاف: التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذ في النمو. إن تعزيز العلاقات المصرفية أمر مهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلدين.
رقم : 1063917
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