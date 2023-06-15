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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 07:05

أستراليا تمنع روسيا من بناء سفارة جديدة في كانبيرا

أستراليا تمنع روسيا من بناء سفارة جديدة في كانبيرا
وقال ألبانيزي: "الحكومة تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".

وفي 17 أغسطس 2022، قررت السلطات الأسترالية، وقف تأجير الأرض التي كانت روسيا بصدد بناء سفارة جديدة عليها، والحديث هنا عن موقع استحوذت عليه روسيا في كانبيرا في ديسمبر 2008، حيث أصدرت هيئة العاصمة الوطنية تصريحا لعقد الإيجار، وفي عام 2011 للعمل والبناء.

وفقًا لاتفاقية الإيجار، تعهدت روسيا بتشييد المبنى في غضون ثلاث سنوات، لكن المشروع لم يكتمل أبدا.

وقالت هيئة العاصمة الوطنية: "بعد مشاورات ومناقشات منتظمة مع المسؤولين الروس على مدى سنوات، وفي ظل عدم وجود التزامات بشأن تواريخ الإنجاز، قررت هيئة العاصمة الوطنية إنهاء عقد الإيجار".

وأضافت رئيسة القسم، سالي بارنز، أن "ورشة العمل القائمة تنتهك جمالية وأهمية المنطقة المخصصة للبعثات الدبلوماسية".
مصدر : وكالات
رقم : 1064001
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