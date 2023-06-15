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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 07:24

البنتاغون: لا نريد نزاعا مباشرا مع روسيا في سوريا

البنتاغون: لا نريد نزاعا مباشرا مع روسيا في سوريا
وقال قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، خلال منتدى دفاعي: "لا أعتقد أنهم يريدون نزاعا مباشرا مع الولايات المتحدة. ونحن بلا شك لا نريد نزاعا مباشرا مع روسيا".

وتابع: "كان اقتراحي دائما العودة إلى الالتزام بالبروتوكولات حول التصرفات المهنية"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم حول تفادي الصدامات بين موسكو وواشنطن في سوريا الموقعة في 2015.

واتهم الجنرال الأمريكي القوات الروسية بأنها "استمرت بالتصرفات الاستفزازية" في الأيام الأخيرة، مضيفا: "يبدو لي أنهم لا يفهمون أن خياراتهم محدودة، ولدى الولايات المتحدة خيارات أكثر بكثير في ما يخص القوات التي قد نستخدمها هنا".

وأضاف أن "الروس يحاولون الضغط علينا... وأود أن أقول إن ذلك لن يعمل. وهم لن يتمكنوا من إجبارنا على مغادرة تلك الأجواء، إن لم يستخدموا القوة العسكرية بالفعل، لكن ذلك سينتهي سيئا بالنسبة لهم".

واعتبر الجنرال الأمريكي أن حادث سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود في مارس الماضي أسفر عن زيادة التوتر بين القوات الجوية الروسية والأمريكية في سوريا، مدعيا بأن الولايات المتحدة ترى "سلوكا عدائيا" من قبل الطيارين الروس.
مصدر : وكالات
رقم : 1064004
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