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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 07:35

الرئيس الايراني يصل الى كوبا

الرئيس الايراني يصل الى كوبا
وكان في استقبال السيد ابراهيم رئيسي، لدى وصوله الى مطار هافانا، صباح الخميس (بتوقيت طهران)، وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا.

الجدير بالذكر، أن المجلس الوطني في كوبا صوت في بداية الربيع لهذا العام، على بقاء ميغيل دياز كانيل رئيسا للبلاد لولاية ثانية لخمس سنوات.

وفي نيسان/ابريل 2018 تم انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيسا لكوبا خلفا لراؤول كاسترو شقيق المؤسس الراحل فيدل كاسترو.

وبدأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، فجر الاثنين 15 حزيران/يونيو 2023، جولة تشمل عددا من دول اميركا اللاتينية؛ بدأها بزيارة فنزويلا وتبعها الى نيكاراغوا والمحطة الختامية كوبا، تستغرق 5 أيام يرافقه وفد سياسي اقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الودية مع هذه الدول.وكان في استقبال السيد ابراهيم رئيسي، لدى وصوله الى مطار هافانا، صباح الخميس (بتوقيت طهران)، وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا.

الجدير بالذكر، أن المجلس الوطني في كوبا صوت في بداية الربيع لهذا العام، على بقاء ميغيل دياز كانيل رئيسا للبلاد لولاية ثانية لخمس سنوات.

وفي نيسان 2018 تم انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيسا لكوبا خلفا لراؤول كاسترو شقيق المؤسس الراحل فيدل كاسترو.

وبدأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، فجر الاثنين 15 حزيران/يونيو 2023، جولة تشمل عددا من دول اميركا اللاتينية؛ بدأها بزيارة فنزويلا وتبعها الى نيكاراغوا والمحطة الختامية كوبا، تستغرق 5 أيام يرافقه وفد سياسي اقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الودية مع هذه الدول.ر
مصدر : وكالات
رقم : 1064006
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