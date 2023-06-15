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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 10:00

حسن قبلان: نوايا مسبقة بالتخلي عن المرشح سليمان فرنجية

حسن قبلان: نوايا مسبقة بالتخلي عن المرشح سليمان فرنجية
ونوه حسن قبلان قائلا: ليس صحيحا أن هناك تعسفا باستعمال الحق القانوني بإغلاق المجلس.. حيث دعا رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري إلى هذه الجلسة وكانت قد سبقتها 11 جلسة.

ووصف تقديرات الثنائي الوطني وحلفائه بأنها كانت تقديرات دقيقة، وقال: نحن كنا عارفين مسبقا أن الوزير سليمان فرنجية سوف يأتي بـ51 صوتا والمرشح جهاد أزعور بـ59 صوتا.

ولفت إلى أن إحدى الخلاصات الأساسية من جلسة الأمس: أن هناك تراص حقيقي خلف الوزير سليمان فرنجية من قبل داعميه، مقابل عدم ثقة بمرشح الطرف الآخر، والنوايا المعلنة مسبقا بالتخلي عنه، وأنه لا وظيفة إلا إسقاط سليمان فرنجية لنرى ماذا سيحدث بعد ذلك.

وأضاف: عندما يقال عن هذا المرشح أن بنتخابه تجرعنا السم وكان غصبا عنا وبغير قناعتنا ونحن ملتقون على تقاطع ليس من قاسم مشترك به إلا العداء لشخص الوزير سليمان فرنجية.. فلا يوجد هناك صراع مشاريع ولا رؤى سياسية، وفقط هناك كيدية في استهداف شخص معين بذاته.

ولفت إلى أن الانتخاب كان: لرأس الدولة وللموقع الأساسي والأول في الدولة في هرمها الإداري كله.. هذا كذب على الناس أن يقال إن هذا الموقع مثل موقع رئيس مجلس النواب أو الحكومة، نحن ننتخب رئيس الجمهورية للبنانيين كلهم، وكل اللبنانيين معنيين به، هذا الأمر لحساسيته وخطورته واستثنائيته غير خاضع لعملية العد.

وخلص إلى القول: هذه القصة لا تخضع لعملية انتخابات نيابية آلية قائمة على نظرية العدد بقدر ما تخضع لمنطقة التوافق الوطني، حتى نأتي برئيس يدير البلد.
رقم : 1064034
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