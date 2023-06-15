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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 12:36

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية جاء ذلك تزامنا مع العدوان على نابلس، والذي أسفر عن شهيد وعشرات الإصابات وتفجير منزل الأسير أسامة الطويل.

واعتقلت قوات الاحتلال، المواطن الفلسطيني روحي إبراهيم سلامة (48 عاماً) من بلدة بلعا شرق طولكرم، وذلك بعد مداهمة منزله في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أربكان طبسية (27 عاماً)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلة، وعاث جيش الاحتلال بممتلكات المنزل فسادا وخرابا.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب خالد شادي نعيرات من بلدة ميثلون، وذلك خلال حملة مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات جنوب جنين.

وانتشرت قوات عسكرية من جيش الاحتلال بكثافة في محيط بلدة يعبد قضاء جنين، وسط مداهمات لمنازل الفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وذلك بعد اقتحام المخيم من عدة جهات.
رقم : 1064059
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