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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 12:38

وزير المالية السوري يحدد مؤشرا لتراجع هيمنة أمريكا على الاقتصاد العالمي

وزير المالية السوري يحدد مؤشرا لتراجع هيمنة أمريكا على الاقتصاد العالمي
وحسب وكالة "روسيا اليوم" أشار الوزير السوري، على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى وجود سعي دولي جدي للعمل على الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بعد سنوات من الأحادية القطبية التي هيمنت على العالم.

وعن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسوريا، قال ياغي إن البلدين يعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

ولفت إلى أن سوريا ستوقع على اتفاقيات اقتصادية مع روسيا ودول أخرى على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي.

وأكد أن بلاده ستعمل على الاستفادة من المنتدى لتعزيز فرص النهوض بالاقتصاد السوري.

وفيما يتعلق بمكانة العملة الأمريكية الدولية، قال: "نرى تراجعا لدور الدولار في التعامل بين الدول وهذا يؤسس لكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "هناك خطوات جدية تقودها روسيا والصين لتغيير السياسات الاقتصادية التي هيمنت من خلالها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية أصبحت عصا تستخدم لمعاقبة أي دولة في العالم، وأن أغلب الدول تبحث عن تكتل اقتصادي منافس للغرب.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.
رقم : 1064060
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