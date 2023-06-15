الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 12:53

بوحبيب يسلّم خلال مؤتمر بروكسل ورقة لبنان المتعلقة بالنازحين

بوحبيب يسلّم خلال مؤتمر بروكسل ورقة لبنان المتعلقة بالنازحين
و اشار عبدالله بو حبيب إلى أننا نستقبل 1.5 مليون نازح سوري منذ بدء الصراع في سوريا، الأمر الذي أثّر على اقتصادنا المحلي ومجتمعنا.

وأشار، خلال كلمته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، إلى أن الشعب اللبناني استقبل بكرم السوريين، وأزمة النازحين اليوم تُؤثر على الوضع السياسي في البلد ما يُهدّد النموذج اللبناني، مركّزًا على أنّ النزوح السوري يُؤثّر على الاقتصاد والبيئة ووفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ5 مليار دولار سنوياً نتيجة استضافة النازحين" .

وشدّد بو حبيب على أنّ العودة حق للسوريين، ونطالب الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصبّ في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري"، مركّزًا على أن هناك خطرا من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف، بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف.

وأكّد أنه لا يمكن أن يتحوّل لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين، ولبنان لم يخذل أحداً وهو اليوم يطلب المساعدة ونخشى من تحوّل القرار الأممي حول سوريا إلى قرار حبر على ورق.
رقم : 1064066
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
15 حزيران 2023
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
15 حزيران 2023
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
15 حزيران 2023
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
14 حزيران 2023
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
14 حزيران 2023
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
14 حزيران 2023
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
14 حزيران 2023
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
14 حزيران 2023
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
14 حزيران 2023
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
14 حزيران 2023
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
13 حزيران 2023
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
13 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟