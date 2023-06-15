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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 15:40

بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعم سوريا بـ أكثر من 2 مليار دولار

بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعم سوريا بـ أكثر من 2 مليار دولار
قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يؤكد ما تعهد به العام الماضي بشأن دعم سوريا بـ 2.2 مليار دولار، خلال عامي 2023 و2024.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الـ 7 لدعم الشعب السوري، الذي انطلق اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولفت بوريل إلى أن الدعم الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري يشمل 1.6 مليار دولار في 2023 و606 ملايين دولار في 2024.

وأكد بوريل الهدف من مؤتمرات بروكسل، التي تنعقد كل عام، هو أن يتم تجديد الأمل للشعب السوري".

وانطلق مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا، اليوم الخميس، ويتناول العديد من القضايا الإنسانية الخاصة بالسوريين في داخل سوريا وفي الدول التي يقيمون فيها.
رقم : 1064089
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