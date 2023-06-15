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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 16:29

اسلامي: انجازاتنا جعلت ايران في عداد الدول المعروفة بالصناعة النووية

اسلامي: انجازاتنا جعلت ايران في عداد الدول المعروفة بالصناعة النووية
وقال إسلامي في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء قوى الامن الداخلي في مدينة قم: في موضوع الطاقة الذرية التي انا فيها جندي وتفقد قائد الثورة انجازاتها في الأيام الأخيرة، تبرز جيدا الثقة بالنفس وبلوغ حدود المعرفة والتقدم الهائل والوصول إلى المعرفة والتقنيات التي تبحث عنها البلدان المتقدمة باستخدام جميع مرافقها.

وأضاف: إن الخبراء لدينا في الصناعة النووية، رغم كل مؤامرات الأعداء والتهديدات التي يوجهونها، قاموا بجرأة وإقدام بانجاز اعمال هي على حدود المعرفة وجعلوا إيران في عداد الدول المعروفة في هذا المجال.

وفي إشارة إلى استخدام المواطنين لإنجازات الصناعة النووية، قال إسلامي: وفقًا لأمر قائد الثورة، يجب التعريف بهذه الإنجازات للشعب أكثر حتى يدركوا آثارها، ونحن أيضًا نسعى لتحقيق الرفاهية لهم قدر الإمكان في هذا الاتجاه.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى تصريح قائد الثورة بان كل من يحب إيران ويريد اقتدارها يجب أن يدعم الصناعة النووية، وقال: ان خبراء الصناعة النووية، بجهودهم على مدار الساعة، يتابعون التقدم المتزايد للبلاد في هذه الصناعة.

وقال: بعد انتصار الثورة الإسلامية لم يدخر الأعداء أي جهد للقضاء على الجمهورية الاسلامية بكل وسائلهم، لكن وجود شعبنا المخلص على الساحة اطاح بكل معادلات العدو.
رقم : 1064097
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