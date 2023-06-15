الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 17:11

العراق: الحشد الشعبي يدمّر عتادًا لـ"داعش" جنوبي الحضر في نينوى

العراق: الحشد الشعبي يدمّر عتادًا لـ"داعش" جنوبي الحضر في نينوى
وقال مسؤول العمليات، أحمد الأسدي، إن تشكيلات قيادتنا المتمثلة بألوية ( 21 ، 30 ، 44 ،58 ، 59 ، 60) ومديريات الحشد الساندة وأقسام القيادة بالاشتراك مع قوات الجيش والشرطة والوكالات الأمنية، شرعت بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول المجاميع الإرهابية في نينوى.

وأضاف الأسدي "العملية شملت تفتيش صحراء الحضر وجنوب البعاج وجبال غرب الموصل والمحلبية وبادوش ووانة والقيارة وسهل نينوى، وتمكن أبطالنا من تدمير كدس من العتاد يحتوي على مواد متفجرة وقنابر هاون لفلول عصابات داعش جنوب الحضر، وتفتيش وتدقيق أمني لسكان القرى تأمين المناطق الحيوية لمدينة الموصل".
رقم : 1064110
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
15 حزيران 2023
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
15 حزيران 2023
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
15 حزيران 2023
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
15 حزيران 2023
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
14 حزيران 2023
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
14 حزيران 2023
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
14 حزيران 2023
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
14 حزيران 2023
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
14 حزيران 2023
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
14 حزيران 2023
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
14 حزيران 2023
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
13 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟