الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 17:12

السفير جلالي: من اولويات ايران اقامة علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا

السفير جلالي: من اولويات ايران اقامة علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا
وقال جلالي في تصريح صحفی على هامش إقامة المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ: إيران تشارك في هذا الحدث كل عام على المستويين الحكومي والخاص. لقد رأينا عدة مرات كيف تفاوض رجال الأعمال وخالقي فرص العمل لدينا ووقعوا عقودا مع زملائهم الروس على هامش هذا المنتدى.

وأضاف جلالي: في المنتدى القادم سنحاول افتتاح غرفة خاصة بنا وعرض قدراتنا وإنجازاتنا ومنتجاتنا الوطنية.

كما أشار إلى أن الجانب الإيراني يتعاون بنشاط مع المناطق الروسية وقال: من أولويات المسؤولين الإيرانيين إقامة علاقات اقتصادية وثيقة بين المحافظات الإيرانية ومختلف مناطق روسيا.

وأكد هذا الدبلوماسي الإيراني: نحن نستخدم منتدى سانت بطرسبرغ كمنصة لإقامة العلاقات وإبرام العقود. لاعبون من خارج الاقليم يسعون اليوم لخلق واثارة الخلافات في المنطقة.

ووفقا له ، فإن سكان دول منطقة آسيا الوسطى لديهم نظرة عميقة ودقيقة وقال: لقد حافظوا على ثقافاتهم وتقاليدهم على مدى القرون، ونجح سكان هذه المنطقة في التمييز بين الصداقة والعداوة ، ويمكنهم شم رائحة المؤامرة تمامًا.

وشدد سفير إيران لدى روسيا على أن دول آسيا الوسطى بحاجة إلى إقامة تعاون إقليمي يساعدها في الدفاع عن مصالحها بما يتماشى مع تنمية بلدانها.
رقم : 1064111
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
15 حزيران 2023
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
15 حزيران 2023
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
15 حزيران 2023
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
15 حزيران 2023
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
14 حزيران 2023
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
14 حزيران 2023
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
14 حزيران 2023
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
14 حزيران 2023
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
14 حزيران 2023
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
14 حزيران 2023
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
14 حزيران 2023
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
13 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟