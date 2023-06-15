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الخميس 15 حزيران 2023 ساعة 18:47

الرئيس الكوبي يستقبل نظيره الايراني رسميا

الرئيس الكوبي يستقبل نظيره الايراني رسميا
وخلال مراسم استقبال الرئيس رئيسي في قصر الثورة في هافانا في جرى عزف النشيدين الوطنيين الكوبي والإيراني.

وكان الرئيس الإيراني وصل الى كوبا صباح اليوم الخميس، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين لنيكاراغوا.

وخلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيراني-الكوبي قال رئيسي ان العلاقات الكوبية-الإيرانية تتقدم في مجالات عدة على الرغم من العقوبات الاقتصادية، معلنا ان هناك قرار إيراني بالعمل مع كوبا فيما يتعلق بالجانب العلمي والتكنولوجيا وجوانب أخرى.

وكان الرئيس الايراني قد بدا جولته على اميركا اللاتينية يوم الاثنين بزيارة فنزويلا ، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة.

وفي زيارته التي استغرقت يومين إلى فنزويلا ، اجرى الرئيس الايراني آية الله رئيسي محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومن ثم جرت المحادثات بحضورهما بين وفدي البلدين رفيعي المستوى وفي ختامها تم توقيع 26 وثيقة للتعاون بين البلدين.

كما التقى رئيسي مع رئيس مجلس النواب ومجموعة من رؤساء اللجان البرلمانية وزار معرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية وحضر حفل استئناف إنتاج السيارات والجرارات الايرانية في شركتين كبيرتين ومن ثم القى كلمة أمام الشباب والنخب الفنزويليين.

وكانت نيكاراغوا المحطة الدبلوماسية الثانية لهذه الجولة حيث التقى خلالها نظيره دانييل أورتيغا ، ورئيس وممثلي مجلس النواب وتحدث الى طلاب جامعة ماناغوا، كما تم بحضور رئيسي البلدين التوقيع على 3 وثائق للتعاون بين طهران وماناغوا.

ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الجولة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، من ضمنهم وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني ، ووزير النفط جواد اوجي، ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي.
رقم : 1064130
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