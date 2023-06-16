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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 06:55

الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا

الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
واقترح آية الله رئيسي في الاجتماع المشترك للوفدين رفيعي المستوى من البلدين، بالنظر إلى قدرات إيران في مجال تكنولوجيا النانو وقدرات كوبا في مجال التكنولوجيا الحيوية ، ينبغي تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون التكنولوجي بين البلدين للتعاون التكميلي في هذه المجالات ، وهو ما رحب به رئيس كوبا.

وأشاد في بداية حديثه بشعب كوبا المقاوم والصامد والأبطال الوطنيين لهذا البلد ، وحيا ذكرى كل من فقدوا أرواحهم من أجل استقلال وحرية هذه الأرض.

واشار إلى أن العلاقات بين إيران وكوبا تغيرت منذ انتصار الثورة الإسلامية ، وقال: في السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية ، توسعت العلاقات بين البلدين على الدوام ، وخاصة في السنوات الأخيرة ، وخلال تفشي وباء كورونا نشأ تعاون بناء بين البلدين في مجال انتاج اللقاحات وفي مجال التكنولوجيا الحيوية.

ونوه إلى أن إيران وكوبا لديهما قواسم مشتركة مهمة ، بما في ذلك النضال من أجل الاستقلال والجهود المبذولة للحفاظ على مواقفهما الثورية ، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع جميع البلدان ، ولكن إذا عمل بلد ما ضد مصالح أمتنا ، سنقف بوجهه.

ونوه إلى أن الشعب الايراني يقف ضد كل المؤامرات ولم يتوقف في تقدمه رغم العقوبات والضغوط الواسعة وافشل العقوبات الأميركية ، وقال: إن الجمهورية الإسلامية تعتبر العلاقات الواسعة والوثيقة مع الدول المستقلة من الوسائل الفعالة لمواجهة الحظر.

وفي إشارة إلى القدرات المشتركة في إيران وكوبا ، بما في ذلك في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والموارد المعدنية المتنوعة ، أوضح رئيسي: إن تبادل هذه القدرات وتبادل الخبرات المتبادلة هو أحد سبل توسيع التعاون بين البلدين. كما تتمتع الدولتان بقدرات جيدة في المجالات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى التعاون لبناء محطات توليد الكهرباء.

وحسبما نقلت وكالة ارنا, وقع اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى المرافق للرئيس الايراني، مع نظرائم الكوبيين على 6 وثائق للتعاون الثنائي.

ان مذكرات التعاون الست التي وقعها الجانبان الايراني والكوبي ، تنص على تعاون البلدين في المجالات القضائية والسياسية الشاملة، وايضا التعامل الجمركي وتكنولوجيا المعلومات.
رقم : 1064199
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