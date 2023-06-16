الأمم المتحدة: 160مليون طفل حول العالم ضحية العمالة

ففي في بداية عام 2020، شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم - بما يعادل 160 مليون طفل، أو 63 مليون فتاة و 97 مليون فتى، نقلا عن موقع الأمم المتحدة بالعربي.



ويمارس الأطفال في جميع أنحاء العالم أعمالا بأشكال مختلفة بأجر وبدون أجر. وحسب الأمم المتحدة فإن تلك الأعمال تصنف ضمن عِمالة الأطفال إذا كانوا "أصغر وأضعف من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر".



وكشفت منظمة العمل الدولية واليونيسيف أنه رغم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال في العقدين الماضيين من 16 بالمائة إلى 9.6 بالمائة، إلا أن الرغم يبقى مع ذلك كبيرا. وفي البدان الأقل نموا؛ يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و17 سنة) في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.



وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى فيما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.



وتشير الإحصاءات إلى أن عمالة الأطفال لا تقتصر على البلدان الفقيرة، بل تشمل أيضا البلدان المتوسطة الدخل. ويمارس في تلك البلدان 84 مليون طفل (يمثلون 56 بالمائة من جميع الأطفال العاملين) أعمالا متنوعة لا تتناسب مع أعمارهم، يضيف موقع الأمم المتحدة.



وتقول الأمم المتحدة إن الهدف من اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يُحتفل به في 12 يونيو، إلى تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضدا على عمل الأطفال. وتوكيدا على الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في” تغريدة ” – بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في الـ 12 جوان من كل عام والذي ينظم هذه السنة تحت شعار “تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال” – “بكل أسف يقع 160 مليون طفل حول العالم ضحية لظاهرة عمل الأطفال”.



وسلط غوتيريش الضوء على” خطورة ظاهرة عمل الأطفال” مؤكدا أن “العالم ما زال لديه الكثير ليقوم به لمواجهة هذه الظاهرة” .



وأضاف الأمين العام الأممي: “هذا يعني أن طفلا من كل عشرة أطفال” هو أحد ضحايا عمالة الأطفال، مشددا “في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال علينا الالتزام بمضاعفة الجهود الرامية لإنهاء هذه الظاهرة المخجلة وحماية أطفالنا من الاستغلال”.



وتسعى المؤسسة الأممية من خلال شعار هذه السنة "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال"، إلى توعية المجتمع الدولي بضرورة القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في العالم.