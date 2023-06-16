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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 07:00

"مؤتمر بروكسل" يقدم 10.3 مليار دولار مساعدات للسوريين

"مؤتمر بروكسل" يقدم 10.3 مليار دولار مساعدات للسوريين
وجاء ذلك في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف دعم سوريا وجمع الأموال لإغاثة اللاجئين السوريين.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لعام 2024، ومن المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.

في السياق، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إنه كما السنوات السابقة، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.56 مليار يورو.

وشدد على أن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا "لم تتغير"، موضحا أن التكتل "لن يستأنف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع نظام الأسد، ولن يبدأ أعمال إعادة الإعمار حتى يتم ضمان الانتقال السياسي الحقيقي والشامل".

وأضاف: "علينا أن نظل ملتزمين بالعدالة والمساءلة عن الجرائم، التي ارتكبت خلال أكثر من عقد من الصراع".

وعلى هذا النحو، وعدت الولايات المتحدة بتقديم 920 مليون دولار إضافية مساعدات إنسانية للسوريين العام الجاري، ليصل الإجمالي خلال 2023 وحده إلى 1.1 مليار دولار.

وتعهدت بريطانيا أيضا بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) على مدار هذا العام، ليصل إجمالي مساعدتها السنوية للسوريين إلى 246 مليون دولار.

وضم مؤتمر المانحين الذي عقد على مدار يومي الأربعاء والخميس، ممثلين من 57 دولة وعشرات المنظمات الدولية.

والعام الماضي، أسفر مؤتمر المانحين عن تعهدات بقيمة 6.7 مليارات دولار.
رقم : 1064202
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