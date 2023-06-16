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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 09:23

ايران وروسيا تبحثان تسريع الاجراءات لبناء سكة حديد رشت-استارا

ايران وروسيا تبحثان تسريع الاجراءات لبناء سكة حديد رشت-استارا
وأكد الطرفان في هذا الاجتماع ، الذي حضره وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين ، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين الرئيسين الايراني والروسي.

وكان تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ، وتسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد رشت – أستارا في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي من بين المحاور الأخرى لهذه المحادثات, حسبما نقلت وكالة ارنا للانباء.

ووفقًا للخبراء ، يبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سانت بطرسبرغ وروسيا حوالي 14500 كيلومتر ، لكن الممر الإيراني على هذا الطريق لا يتجاوز 7200 كيلومتر ، وهو ما يقلل 40٪ من وقت الترانزيت و 30٪ من نسبة تكاليف الشحن.

يذكر انه من بين محاور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي السادس والعشرين؛ عقد 200 اجتماع تخصصي حول سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المستقلة ، ودراسة سبل تحييد العقوبات ضد الدول المستقلة ، والتعاون المصرفي والمفاوضات متعددة الأطراف من أجل استخدام العملات الوطنية بدلاً من الدولار في التبادلات الاقتصادية.
رقم : 1064225
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