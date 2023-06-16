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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 13:18

إطلاق النار على وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا

إطلاق النار على وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا
وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن إطلاق نار أوقف لفترة وجيزة قافلة كانت عائدة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا بعد زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، لكن الوفد لم يكن في خطر مباشر.

وأوضح المتحدث أن "القافلة توقفت وسُمع صوت إطلاق نار واضح لبضع دقائق، لكن القافلة لم تكن في خطر مباشر، ليس لدى الوكالة أي معلومات أخرى حول الحادث"، حسب المسؤول لوكالة "رويترز".

أما وكالة "تاس" الروسية للأنباء فنقلت عن رينات كارتشا مستشار رئيس شركة روسنرغاتوم اتهامه لأوكرانيا بفتح النار على قافلة تضم وفدا يرأسه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وأكدت الوكالة الروسية على معلومات المتحدث السابق، وأفادت بأن أحدا لم يصب بأذى، وأن القافلة عادت بسلام إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وكان الوفد يزور محطة زابوريجيا التي تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهام بقصفها مرات منذ العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا العام الماضي، مما قد يعرض السلامة النووية للخطر.
رقم : 1064238
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