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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 15:04

الشيخ دعموش: ليس بمقدور أحد الإتيان برئيس للجمهورية بمعزل عن بقية المكونات الأساسية

الشيخ دعموش: ليس بمقدور أحد الإتيان برئيس للجمهورية بمعزل عن بقية المكونات الأساسية
وشدد الشيخ دعموش على أنه "لا يمكن لأحد في لبنان أن يكسر الآخر أو أن يلغيه أو حتى أن يتجاوزه، وعلى الآخرين أن يأخذوا العبرة مما جرى في الجلسة الأخيرة الرقم 12 لانتخاب الرئيس وما قبلها، وأن يعودوا إلى أحجامهم الطبيعية وألا يرفعوا شعارات غير واقعية أو يبنوا آمالا على أوهام وتخيلات".

واعتبر أن "الفريق الآخر مارس كل أشكال الضغط وحاول مصادرة أصوات العديد من النواب لتأمين فوز مرشحه بالرئاسة وفشل، ثم حاول أن يغلف فشله وإحباطه بانتصار وهمي"، متوجها إليه بالقول: "لم ينتصر أحد منكم، وليس بمقدوركم أن تهزموا أحدا، بل خسر لبنان بسبب مكائدكم وأحقادكم وعنادكم وتقاطعاتكم الموقتة ورفضكم للحوار"، لافتا الى أن "على الفريق الآخر بعد كل تجاربه الفاشلة أن يدرك أن الحوار غير المشروط والتوافق هما الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".

وأكّد الاقتناع "بخيارنا، وفريقنا السياسي متنوع ومتماسك ويملك رؤية واضحة، وقد دعونا الآخرين منذ البداية ولا زلنا ندعوهم إلى حوار غير مشروط للتوافق على رئيس للجمهورية، لأن لا أحد بمقدوره الإتيان برئيس للجمهورية بمعزل عن بقية المكونات الأساسية".
رقم : 1064265
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