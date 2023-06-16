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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 15:05

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 50 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في “الأقصى” وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد من الشبان إليه.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشهد المسجد الأقصى تواجدا نسائيا غفيرا لأداء صلاة الجمعة، واستظلت مجموعات كبيرة من النسوة تحت أشجار المسجد المبارك، وفي المنطقة الشرقية منه.

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح، أهمية شد الرحال إلى المسجد المبارك والرباط فيه.

وقال سرندح: إن المسجد الأقصى إسلامي لا يخضع للتفاوض أو التقسيم، داعياً الأمة الإسلامية لأن تجدد عهدها مع المسجد الأقصى.

وأضاف خطيب الأقصى: يجب أن يكون المسجد الأقصى محط اهتمام الأمة الإسلامية، التي شدت رحالها إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.
رقم : 1064266
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