شمخاني: العشائر العربية في خوزستان ملتزمة بالاسلام والولاية

وقال الأميرال علي شمخاني في مراسم افتتاح المعرض الوثائقي لجهاد العشائر العربية في خوزستان اقيم بمدينة اهواز مساء الخميس: لقد مضى أكثر من قرن على هذا الجهاد العظيم للعشائر العربية في خوزستان ضد الاستعمار البريطاني، لكن جيل الشباب اليوم لايعرفن أبعاد وتأثيرات هذه الملحمة الخالدة.



وأثناء تكريم شهداء ملحمة جهاد العشائر العربية في خوزستان ضد المعتدين البريطانيين في الحرب العالمية الأولى، قال المستشار السياسي لقائد الثورة: ان روح مناهضة الاعداء في خوزستان لدى العشائر العربية في خوزستان، نشأت من التعاليم الدينية والقرآنية في سنوات الدفاع المقدس من قبل حراس الحدود عشاق الوطن وبرزت وظهرت في أعلى مستوياتها.



واوضح الأميرال شمخاني أنه خلال الخمسين سنة الماضية، أظهرت ثلاثة أحداث مهمة أن العشائر العربية في محافظة خوزستان انها ملتزمة بالإسلام ومولعة بالولاية والإمامة ويعرفون العدو جيدًا، الحدث الأول مرتبط بقبل الثورة، عندما اطاع عرب خوزستان الإمام الراحل ووقفوا ضد الطاغوت، والحدث الثاني كان الحرب المفروضة (التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية 1980-1988) ووقفوا في وجه جيش صدام البعثي وقدموا 12 ألف شهيد، والحدث الثالث كان مواجهة واسعة النطاق مع الجماعات الانفصالية.



وأضاف: قبل بدء الحرب وفي ظل حالة لم تتشكل فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ، تصدى أهالي خوزستان، وخاصة العشائر العربية للانفصاليين والمعادين للثورة وضحوا بدمائهم ودافعوا برجولة عن الثورة ووحدة ايران.



وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: ان صدام هاجم إيران في بداية الحرب بشعار "البصرة اليوم، وغدا أهواز"، لكن العشائر العربية في خوزستان حولوا وهمه إلى كابوس واستقبلوا جنوده بالرصاص بدلاً من الزهور.



وفي الختام ، أعرب الادميرال شمخاني عن تقديره وشكره للحاج عبد الله طرفاوي لجهوده المستمرة في إقامة المعرض وعلى ثلاثين عامًا من البحث في موضوع جهاد العشائر العربية في خوزستان ضد الاستعمار البريطاني وجمع الوثائق والأعمال التاريخية.



تجدر الاشارة الى انه يتم في هذا المعرض عرض 100 لوحة وثائقية عن كفاح وجهاد العشائر العربية في محافظة خوزستان ضد المعتدين البريطانيين عام 1914 م إلى جانب بعض المجسمات للوضع الجغرافي لهذه المعركة البطولية في غرب خوزستان وفي منطقة سهل آزاديكان.



ويقام هذا المعرض لمدة خمسة أيام بهدف شرح الرواية الدائمة للملحمة والمقاومة والشجاعة والتضحية التي قدمها العشائر العربية في محافظة خوزستان ضد المستعمرين البريطانيين.