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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 17:50

الحظر على إيران بمثابة تعطيل لإمدادات الطاقة

الحظر على إيران بمثابة تعطيل لإمدادات الطاقة
وقال زماني نيا في كلمته خلال احتفالية ذكرى تأسيس منظمة أوبك في بغداد بمشاركة دولية إن منظمة أوبك لها تأثير إيجابي في السوق النفطي واستقرار الأسعار العالمية.

واشار إلى أن أوبك هي المنظمة الوحيدة التي كان لها تأثير اقتصادي عالمي في السنوات الماضية، وقال: على الرغم من وجود بعض الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء ، فإن التأثير الإيجابي لهذه المنظمة على الاقتصاد العالمي واضح للجميع.

وأضاف: "نحضر اليوم في المؤتمر التاريخي وهو ذكرى تأسيس أوبك في بغداد، ونشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على استضافة احتفالية ذكرى تأسيس أوبك في بغداد".

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هي منظمة حكومية دولية مكونة من 13 دولة. تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل (إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا)، ومقرها الرئيس في فيينا في النمسا منذ عام 1965، وبحلول نهاية عام 2021م، فإن 80.4% من احتياطيات البترول المؤكدة في العالم موجودة في الدول الأعضاء في أوبك، في حين أن حصة أوبك وأوبك بلس من إمدادات البترول الخام بلغت حوالي 29% و44% على التوالي من إجمالي المعروض العالمي حتى تاريخه. مما أعطى أوبك تأثيرًا كبيرًا على أسعار النفط العالمية.

تتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في «تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، وضمان استقرار أسواق النفط، من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط من أجل المستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين، ومردود رأس مال عادل لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط».
رقم : 1064285
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