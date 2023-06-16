قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية في اللد

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إن "قوة خاصة من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) ووحدة “يمام” اعتقلت الفلسطيني البالغ من العمر 16 عاما، بعد ورود إنذار ساخن بنيته تنفيذ عملية"على حد قولها.



وأوضحت أن" الفتى من سكان مخيم بلاطة ولا يحمل تصريحا بدخول الكيان، حيث اعتقل داخل مدينة اللد ونقل للتحقيق لدى “الشاباك”.



وزعمت الصحيفة أن الفتى كان ينوي تنفيذ العملية في موعد قريب؛ رداً على اقتحامات الجيش الإسرائيلي المتكررة لمخيم بلاطة في نابلس.



وتكررت اقتحامات جيش الاحتلال لمخيم بلاطة في الآونة الأخيرة كان آخرها الثلاثاء الماضي واستشهد إثر ذلك شاب وأصيب آخرون بجراح.