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الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 19:49
الجيش التركي يقصف مشفى ناحية تل رفعت بريف حلب
وأعلن المصدر أن القصف أسفر عن وقوع إصابات.
رقم :
1064306
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