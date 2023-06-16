الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 حزيران 2023 ساعة 20:00

نتائج زيارة الرئيس الايراني لأمريكا اللاتينية

نتائج زيارة الرئيس الايراني لأمريكا اللاتينية
وكشف السيد رئيسي بعد انهاء زيارته لتلك الدول عن توقيع العشرات من مذكرات التعاون معهم. هذا وتتجه السياسة الخارجية لطهران الى تعزيز العلاقات مع دول العالم على مبدأ الاستقلالية ومواجهة الهيمنة الاميركية اعتمادا على الموارد والامكانات الخاصة بالدول
ولدى عودته إلى طهران كشف السيد رئيسي عن توقيع العشرات من مذكرات التعاون مع هذه الدول.

ويقول محللون سياسيون بأن الجمهوري الاسلامية الايرانية تخطو نحو مرحلة جديدة في مجال تعزيز علاقاتها مع دول العالم وخاصة دول أميركا اللاتينية.

وتم خلال تلك الزيارة تعاون في كافة المجالات رسخته جولة رئيسي، لاسيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والمعرفية.

ويرى مراقبون بأن جولة الرئيس الايراني اللاتينية تأتي في سياق تعزيز علاقات طهران مع كل دول العالم،وقد أوجدت أرضية لمرحلة جديدة من العلاقات مع الدول اللاتينية لاسيما في الظروف الجديدة التي يشهدها العالم. حيث تقوم هذه العلاقات على مبدأ مواجهة الاحتكار والأحادية القطبية التي تمارسها الولايات المتحدة، إضافة الى البناء على أسس جديدة بدأت تترسخ على الساحة الدولية، قوامها الاستقلالية عن الهيمنة الاميركية والاعتماد على الموارد والامكانات الخاصة بالدول، لاسيما في المجالات الإقتصادية، حيث بدأت عملية التخلي عن الدولار والابتعاد عن نطاق السياسات الأميركية المبنية على العقوبات والاحتكار، سياسات لم توفر حتى حلفاء واشنطن.

في المقابل فإن توجه السياسة الخارجية الإيراني المبني على أوراق القوة التي تمتلكها طهران، إضافة إلى مد يد التعاون لكل الدول، انطلاقا من دول المنطقة مرورا بدول أميركا اللاتينية وصولا الى باقي دول العالم.
رقم : 1064309
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
16 حزيران 2023
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
16 حزيران 2023
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
16 حزيران 2023
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
16 حزيران 2023
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
15 حزيران 2023
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
15 حزيران 2023
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
السلاح... مفتاح الدبلوماسية ‘‘الإسرائيلية‘‘
15 حزيران 2023
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
15 حزيران 2023
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
هل ستصبح اليمن مقبرة ‘‘النفايات النووية‘‘ السعودية؟
15 حزيران 2023
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
14 حزيران 2023
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
القضاء الايراني يحكم بالاعدام على قاتل آية الله سليماني
14 حزيران 2023
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
14 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين