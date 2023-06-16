نتائج زيارة الرئيس الايراني لأمريكا اللاتينية

وكشف السيد رئيسي بعد انهاء زيارته لتلك الدول عن توقيع العشرات من مذكرات التعاون معهم. هذا وتتجه السياسة الخارجية لطهران الى تعزيز العلاقات مع دول العالم على مبدأ الاستقلالية ومواجهة الهيمنة الاميركية اعتمادا على الموارد والامكانات الخاصة بالدول

ولدى عودته إلى طهران كشف السيد رئيسي عن توقيع العشرات من مذكرات التعاون مع هذه الدول.



ويقول محللون سياسيون بأن الجمهوري الاسلامية الايرانية تخطو نحو مرحلة جديدة في مجال تعزيز علاقاتها مع دول العالم وخاصة دول أميركا اللاتينية.



وتم خلال تلك الزيارة تعاون في كافة المجالات رسخته جولة رئيسي، لاسيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والمعرفية.



ويرى مراقبون بأن جولة الرئيس الايراني اللاتينية تأتي في سياق تعزيز علاقات طهران مع كل دول العالم،وقد أوجدت أرضية لمرحلة جديدة من العلاقات مع الدول اللاتينية لاسيما في الظروف الجديدة التي يشهدها العالم. حيث تقوم هذه العلاقات على مبدأ مواجهة الاحتكار والأحادية القطبية التي تمارسها الولايات المتحدة، إضافة الى البناء على أسس جديدة بدأت تترسخ على الساحة الدولية، قوامها الاستقلالية عن الهيمنة الاميركية والاعتماد على الموارد والامكانات الخاصة بالدول، لاسيما في المجالات الإقتصادية، حيث بدأت عملية التخلي عن الدولار والابتعاد عن نطاق السياسات الأميركية المبنية على العقوبات والاحتكار، سياسات لم توفر حتى حلفاء واشنطن.



في المقابل فإن توجه السياسة الخارجية الإيراني المبني على أوراق القوة التي تمتلكها طهران، إضافة إلى مد يد التعاون لكل الدول، انطلاقا من دول المنطقة مرورا بدول أميركا اللاتينية وصولا الى باقي دول العالم.