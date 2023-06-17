رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية

واضاف آية الله رئيسي في مؤتمر صحفي عقده في مطار طهرن ، عصر اليوم الجمعة، ان مبدأ السياسة الخارجية الايرانية هو التوازن في العلاقات مع جميع دول العالم وان أي شخصوفي اية بقعة من العالم ينوي بناء علاقات جيدة وبناءة معنا ، تؤمن مصالح البلدين، فاننا سنقيم معه علاقات ايجابية.



واشار آية الله رئيسي الى توقيع 35 مذكرة تفاهم مع كل من فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا في مجال الطاقة والصناعة والتعدين ومحطات الطاقة والبايوتكنولوجيا، قائلا ان هذه الجولة تمحورت حول تصدير الخدمات التقنية والهندسية وتصدير المنتجات المعرفية وتأمين المواد الاولية باسعار مناسبة وخلق اسواق جديدة.



كما نوه رئيس الجمهورية الى الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال الطاقة معتبرا اياها خطوات مؤثرة ، واضاف "كانت لدينا استثمارات في صناعة الجرارات الزراعية والسيارات في فنزويلا لكنها كانت معطلة حوالي 9 سنوات لكن هذه المعامل اصبحت فعالة من جديد ، وهناك ايضا مواد اولية هامة في اميركا اللاتينية ، وتم ابرام 5 عقود ايضا في مجال النشاطات المعرفية .



واشار آية الله رئيسي الى القدرات التي تملكها كوبا في مجال البايوتكنولوجيا وقال انه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة معها وانها من اهم مجالات التعاون ، كما ان هناك مجالات جيدة للتجارة ويجب ان نرحب بها.



واضاف رئيس الجمهورية الى قدرات شركة مبنا الايراينة في مجال بناء محطات الطاقة وصنع التوربينات المستخدمة في هذه المحطات بمستوى من الجودة يفوق المعايير العالمية ، وقال " هناك زبائن لنا لكل هذه المنتجات في اميركا اللاتينية ، وهم يريدون محطات طاقة ونحن بامكاننا بناء المحطات بكفاءاتنا ومؤهلاتنا الهندسية".



كما اشار آية الله رئيسي الى حب الشباب الفنزويليين القوي للثورة الاسلامية ومناهضتهم للهيمنة الاستكبارية في العالم.



وخلال جولته الى امريكا اللاتينية، بالإضافة إلى لقائه كبار المسؤولين من الدول الثلاث "فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا" ، التقى رئيس الجمهورية وتحدث مع مجموعة من رجال الأعمال والناشطين العلميين والأكاديميين من هذه الدول حسبما نقلت وكالة ارنا.



وفي هذه الجولة، التي تمت بهدف تطوير العلاقات وزيادة مستوى التفاعل في مختلف المجالات ، تم التوقيع على ما مجموعه 28 وثيقة تعاون في مختلف المجالات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والدول الثلاث من أمريكا اللاتينية (19 مع فنزويلا و 3 مع نيكاراغوا و 6 مع كوبا).



وفي آخر برامج جولته في الدول الثلاث في أمريكا اللاتينية التقى السيد رئيسي مع الزعيم الروحي لكوبا راؤول كاسترو واجرى معه جولة من المباحثات.