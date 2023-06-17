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السبت 17 حزيران 2023 ساعة 08:33

السید الصدر يحذر أمريكا وكندا من المهلكة

السید الصدر يحذر أمريكا وكندا من المهلكة
وقال الصدر في تغريدة مطولة بتويتر :"البشرية منذ خليقتها كانت ذكراً وأنثى، فأدعو الشعوب كافة وأخص منها الشعبين الامريكي والكندي وبعض الدول الأوروبية لوقف جادة تتناسب مع عظم الفاحشة والإ فلات حينت مندم".

وأضاف :"هناك أمور ومشاكل عالمية لابد من الاتحاد لحلها كمشكلة الفقر والتصحر والتلوث وانتشار الأوبئة وإيقاف الحروب، فعلى امريكا وأشباهها عدم التغطية على تلك الأمور بالاهتمام بمسألة تسافلية مثل المجتمع الميمي وترك ما هم مهم أو التحجج بان انتشار مثل هذه الفاحشة هي لتقليل سكان العالم ليكون ذلك حلاً لكثير من المشاكل!!".
رقم : 1064403
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