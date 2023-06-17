الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 حزيران 2023 ساعة 08:34

6 قتلى بعد حادث إطلاق نار واندلاع حريق في ولاية تينيسي الأمريكية

6 قتلى بعد حادث إطلاق نار واندلاع حريق في ولاية تينيسي الأمريكية
الحادث الذي تضمن القتل والانتحار وقع في التاسعة من مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي، في المنطقة غير المندمجة المعروفة باسم سيكواتشي.

وبحسب السلطات، فقد استجابوا ضباط الشرط لحادث إطلاق نار وقع في ذلك المقر السكني ليجدوا لدى وصولهم النيران وهي مشتعلة في المنزل.

وتم نقل شخص سابع إلى المستشفى في تشاتانوغا وهو مصاب بعيار ناري، حسبما أضاف التقرير نقلا عن مكتب التحقيقات في تينيسي.

وصرح بو بورنيت، قائد شرطة مقاطعة ماريون، قائلا: "إنها مسألة عائلية، من الواضح أنها قائمة منذ فترة طويلة".

تم نقل جثامين المتوفين إلى ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي لتشريحها.

وأضاف، أنه يُعتقد بأن غاري بارنيت، وهو أحد البالغين الثلاثة الذين عثر عليهم مقتولين، هو مطلق النار الذي قتل الضحايا الآخرين قبل أن ينتحر.

وتم تحديد هوية الضحيتين البالغتين وهما ريجينا بارنيت وبريتني بيريز، كانت ريجينا بارنيت قد حصلت على قرار بعدم التعرض صدر بحق زوجها المنفصل عنها غاري منذ حوالي شهر، أما بيريز فكانت تزور والدتها ريجينا وقت الحادث.

تُظهر إفادة خطية بالاعتقال أن أمر الحماية صدر بعد اعتقال غاري بارنيت في ديسمبر/كانون الأول 2022، بتهمة العنف المنزلي لارتكابه حادث اعتداء على زوجته، وفقا لوكالة "شينخوا.

كما كشف تقرير الاعتقال أن ريجينا بارنيت أخبرت المحققين أن غاري الذي "سيصبح قريبا زوجا سابقا" هددها بإطلاق النار عليها وعلى كلبها وأساء إليها لفظيا.

وأضاف التقرير أن القضية ضد غاري بارنيت لا تزال معلقة مع احتمال مثوله أمام المحكمة في 5 يوليو. وقال المسؤولون إن التحقيق في هذا الحادث مستمر.
رقم : 1064404
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
17 حزيران 2023
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
17 حزيران 2023
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
17 حزيران 2023
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
17 حزيران 2023
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
17 حزيران 2023
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
16 حزيران 2023
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
16 حزيران 2023
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
16 حزيران 2023
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
16 حزيران 2023
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
16 حزيران 2023
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
15 حزيران 2023
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
15 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟