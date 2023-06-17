أكثر من 30 رسالة مشبوهة تصل إلى نواب ومسؤولين أميركيين

وذكرت المصادر ذاتها، الجمعة، أن المدعي العام في الولاية، الجمهوري كريس كوباتش من بين الذين تلقوا تلك الرسائل البريدية المشبوهة.



وقال مكتب تحقيقات ولاية كنساس، في بيان، إنه لم تقع أي إصابات حتى الآن، مشددا على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع البريد.