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السبت 17 حزيران 2023 ساعة 11:53

استشهاد احد كوادر الحرس الثوري في اشتباك مع ارهابيين على حدود كردستان

استشهاد احد كوادر الحرس الثوري في اشتباك مع ارهابيين على حدود كردستان
وقال مقر بيت المقدس، لقوات الحرس الثوري في محافظة كردستان في بيان، ان الشهيد " رزكار تبيرة " وهو احد الكوادر المحليين لقوات الحرس الثوري في مدينة مريوان التابعة لمحافظة كردستان، استشهد في اشتباك وقع في الساعة العاشرة من مساء يوم امس الجمعة، مع عناصر مناوئة للثورة الاسلامية في منطقة قرى درة تفي وسردوش عند الضفة الغربية لبحيرة زريوار في مريوان.

ولمحافظة كردستان الايرانية حدود بطول 260 كيلومترا مع شمال العراق.

وتطالب ايران ، العراق دوما بضرورة ضبط حدوده معها ومنع تسلل الارهابيين المناوئين لايران والذين يتخذون من اقليم كردستان العراق مأوى لهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1064426
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