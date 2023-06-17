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السبت 17 حزيران 2023 ساعة 12:00

عملية الحدود المصرية تكشف إخفاقات عميقة بمنظومة ‘‘الدفاع الإسرائيلية‘‘

عملية الحدود المصرية تكشف إخفاقات عميقة بمنظومة ‘‘الدفاع الإسرائيلية‘‘
وأضافت المصادر أنه يُحسب للجيش الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقًا شاملاً، وعرض النتائج على الجمهور بطريقة شفافة، لكن هذا لا يعني أن هناك خلل واضح تم اكتشافه من وراء هذا التحقيق.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن التقاعس عن إدارة المخاطر، وعدم الامتثال للإجراءات والأوامر، وعدم وجود الانضباط العملياتي أدى للهجوم على الحدود المصرية التي قتل فيها المقاتلون الثلاثة.

ولفتت معاريف إلى أن أصعب شعور ينبثق من نتائج التحقيق هو الفشل، ففي العديد من النقاط أثناء وقوع الهجوم ، كان من الممكن منعه ، أو على الأقل تقليل الضرر إلى الحد الأدنى.

وأشارت إلى أن الأمثلة على ذلك كثيرة من بينها فتح السياج الحدودي من جانب الجندي المصري دون أن يدري أحد بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، حيث لم يعلم عنه القادة والعسكريون والمراقبون في النطقة، بالإضافة لعدم الامتثال لتعليمات القادة، والتحليل غير الصحيح للعلامات المزعجة قبل وبعد عملية الحدود المصرية.

وقالت إن سلسلة من الأخطاء كان من الممكن إذا تم تادركها لمنع الهجوم ، وأن تلك الأخطاء أدت لتراكم القرارات الخاطئة التي أدت بالنهاية إلى انهيار نظام الدفاع في المنطقة الحدودية مع مصر.
مصدر : وكالات
رقم : 1064428
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