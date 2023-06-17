الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 حزيران 2023 ساعة 12:03

اليونيسف: أكثر من مليون طفل سوداني تركوا منازلهم إثر الحرب

اليونيسف: أكثر من مليون طفل سوداني تركوا منازلهم إثر الحرب
تشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة، منذ منتصف نيسان أبريل الماضي، معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت لحد الان كل الجهود واتفاقات وقف إطلاق النار، في إنهاءها.

وزاد النزاع من حدة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل المعارك، وأثّر على مجمل مناحي الحياة لسكانه البالغين أكثر من خمسة وأربعين مليون نسمة.

وكما في كل حرب، يبقى الأطفال من الفئات الأكثر ضعفاً، اذ أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 'أكثر من مليون' طفل تركوا منازلهم، مضيفة أنها تلقت تقارير عن مقتل أكثر من ثلاثمئة وثلاثين طفلا وإصابة أكثر من ألف وتسعمئة أخرين.

وأصبح السكان يعانون نقصاً في المواد الغذائية والخدمات الأساسية خصوصا الطبية، اذ أن ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال أصبحت خارج الخدمة.

وأعربت المنظمة مؤخراً، عن قلقها خصوصا بشأن دارفور، مشيرة الى انقطاع الاتصالات وعدم امكان الوصول الى الإقليم الواقع في غرب السودان، الأمر الذي يجعل الحصول على معلومات دقيقة ومهمة صعباً.

وبدأت أطراف دولية قرع ناقوس الخطر بشأن دارفور الذي يقطنه نحو ربع سكّان السودان.

وحذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ما يشهده قد يرقى الى 'جرائم ضد الإنسانية'، خصوصاً مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من ألفي شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة.

كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من خمسمئة وعشرين ألفا منهم الى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.

وتشكّل تشاد الحدودية مع دارفور، ملجأ للعديد من سكان الإقليم الذين يسعون للفرار من النزاع. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، عبر قرابة المئة وخمسين ألف شخص نحو تشاد منذ بدء المعارك.
مصدر : وكالات
رقم : 1064430
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
17 حزيران 2023
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
17 حزيران 2023
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
17 حزيران 2023
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
17 حزيران 2023
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
17 حزيران 2023
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
16 حزيران 2023
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
16 حزيران 2023
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
16 حزيران 2023
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
16 حزيران 2023
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
16 حزيران 2023
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
إيران نحو "بريكس" ومستقبل مشرق
15 حزيران 2023
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
الأسرى الفلسطينيون ولحظة للإضراب الشامل في فلسطين
15 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟