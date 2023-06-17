اليونيسف: أكثر من مليون طفل سوداني تركوا منازلهم إثر الحرب

تشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة، منذ منتصف نيسان أبريل الماضي، معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت لحد الان كل الجهود واتفاقات وقف إطلاق النار، في إنهاءها.



وزاد النزاع من حدة الأزمات التي يعانيها السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل المعارك، وأثّر على مجمل مناحي الحياة لسكانه البالغين أكثر من خمسة وأربعين مليون نسمة.



وكما في كل حرب، يبقى الأطفال من الفئات الأكثر ضعفاً، اذ أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 'أكثر من مليون' طفل تركوا منازلهم، مضيفة أنها تلقت تقارير عن مقتل أكثر من ثلاثمئة وثلاثين طفلا وإصابة أكثر من ألف وتسعمئة أخرين.



وأصبح السكان يعانون نقصاً في المواد الغذائية والخدمات الأساسية خصوصا الطبية، اذ أن ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال أصبحت خارج الخدمة.



وأعربت المنظمة مؤخراً، عن قلقها خصوصا بشأن دارفور، مشيرة الى انقطاع الاتصالات وعدم امكان الوصول الى الإقليم الواقع في غرب السودان، الأمر الذي يجعل الحصول على معلومات دقيقة ومهمة صعباً.



وبدأت أطراف دولية قرع ناقوس الخطر بشأن دارفور الذي يقطنه نحو ربع سكّان السودان.



وحذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ما يشهده قد يرقى الى 'جرائم ضد الإنسانية'، خصوصاً مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور.



وتسبب النزاع بمقتل أكثر من ألفي شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة.



كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من خمسمئة وعشرين ألفا منهم الى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.



وتشكّل تشاد الحدودية مع دارفور، ملجأ للعديد من سكان الإقليم الذين يسعون للفرار من النزاع. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، عبر قرابة المئة وخمسين ألف شخص نحو تشاد منذ بدء المعارك.