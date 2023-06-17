عقد ثالث جلسة لمحكمة البت في ملف اغتيال الشهید سلیماني

وأعلن القاضي حسین زاده أن حوالي ثلاثة آلاف من انباء الشعب الإيراني من جميع أنحاء البلاد رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.



وأوضح أن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، ووزير الخارجية السابق لهذا البلد، من بين المتهمين في الملف.



وتابع أن الإدارة الأمريكية رفعت دعاوى قضائية مرارًا وتكرارًا ضد حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة والسلطات الرسمية في البلاد وانتهكت الحصانة القضائية.



وقال: تم منح الإذن لمحكمة طهران القانونية لمتابعة هذا الملف استنادا إلی قانون تکثیف المکافحة ضد الأعمال والإجراءات الإرهابية للولايات المتحدة.



وقال القاضي حسين زاده:إن السلطة القضائية ملزمة بمتابعة تصرفات الدولة والإدارة التي قامت بإغتیال أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين وأضاف: "المرجعية القانونية تتخذ إجراءات في الملاحقة القانونية والقضائية للإدارة الأمريكية وكل من تورط في عملیة اغتیال الشهید الحاج قاسم سلیماني".



يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني استشهد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بضربة جوية اميركية غادرة بطائرات مسيرة في محيط مطار بغداد يوم 3 كانون الثاني عام 2020 .



وجاءت عملية الاغتيال الجبانة هذه بأمر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.