العراق: دفع كل ديون الغاز الى إيران

وقال فاضل في تصريح متلفز :"ننتج 24 ألف ميغاواط حالياً بزيادة 22% عن العام الماضي، ومنذ 20 عاماً لم تعالج مشكلة الكهرباء لعدم نفع الخطط السابقة".



وأضاف "وضعنا خطتين عاجلة واستراتيجية لمعالجة الكهرباء والاستفادة من جميع الوحدات الإنتاجية" مشيرا الى ان "تراجع تدفقات الغاز الإيراني قلل إنتاج الطاقة بنحو 2000 ميغاواط".



ولفت فاضل الى ان "رئيس الوزراء وجه بتشكيل فرق خاصة للوقوف على أسباب الإطفاءات في بداية الشهر ونهايته" كاشفا عن "اعفاء مسؤولين بالعديد من القطاعات بعد ثبات مقصريتهم وابتزازهم وهنالك صلاحية للوزارة ضمن الموازنة لإيصال الطاقة لجميع المناطق بغض النظر عن عدد ساكنيها".



وأكد وزير الكهرباء العراقي ان :"تأمين الطاقة 24 ساعة يتطلب إنتاج 34 ألف ميغاواط يومياً".

