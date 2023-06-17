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السبت 17 حزيران 2023 ساعة 14:36

الرئيس الأوزبكي يزور طهران غدا الأحد

الرئيس الأوزبكي يزور طهران غدا الأحد
و سیلتقی السيد "شوكت میرضیایف" رئيس أوزبكستان السيد رئيسي بعد مراسم الترحيب الرسمية و بعد ذلك يعقد اجتماع تفاوضي .

ومن المقرر أن يوقع البلدان وثائق التعاون في مختلف المجالات وسيقوم رئيسا البلدين بعقد مؤتمر صحفي.
رقم : 1064479
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