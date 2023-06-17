الرئيس الأوزبكي يزور طهران غدا الأحد

و سیلتقی السيد "شوكت میرضیایف" رئيس أوزبكستان السيد رئيسي بعد مراسم الترحيب الرسمية و بعد ذلك يعقد اجتماع تفاوضي .



ومن المقرر أن يوقع البلدان وثائق التعاون في مختلف المجالات وسيقوم رئيسا البلدين بعقد مؤتمر صحفي.