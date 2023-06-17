عبداللهيان : ايران تنشد السلام والامن في المنطقة دائما

واضاف امير عبداللهيان في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في طهران ، اننا متفقون على ان حل قضية فلسطين موضوع كبير ويحتل صدارة مواضيع العالم الاسلامي .



واعرب عبداللهيان عن امله بنجاح واقامة اجتماعات جيدة مع الوفد السعودي في طهران .



من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ان هذه الزيارة هي استكمال لاتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي وقع في بكين واضاف : يتم العمل حاليا على اعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في طهران بعد افتتاح السفارة والقنصلية الايرانية في الرياض وجدة .



واعرب بن فرحان عن شكر لايران على التسهيلات التي توفرها لاعادة افتتاح البعثات السعودية واضاف : علاقات البلدين تقوم على مبادئ واضحة تتمثل في احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤون البلد الاخر ونأمل ان تنعكس عودة العلاقات بين البلدين ايجابيا على المنطقة والعالم الاسلامي والعالم كله .



