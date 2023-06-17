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السبت 17 حزيران 2023 ساعة 16:18

محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين

محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
وقال فخاري في هذا الاجتماع ، أثناء ترحيبه بالضيوف: إن ما نشهده اليوم هو العلاقات الطيبة بين إيران والعراق على أساس الامكانيات والقواسم الدينية المشتركة ، وهي عناصر قوية وتقدمية لتحقيق أهداف الجانبين.

وتابع قائلا ان ما تبقى كنموذج سلوكي من القائد الشهيد قاسم سليماني ، هو باقي برامج ومراسم اربعين الحسين (ع) واضاف : لأجل تلبية احتياجات زوار الأربعين ، سيتم إنشاء مقار مختلفة في إيران.

واشار إلى أننا نرى دور الشعب العراقي في مساعدة الزوار مستمدا من فكر الشهيد أبو مهدي المهندس، وقال: إن محافظة طهران مسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم وإيواء وإمداد الزوار في النجف ، و من واجبنا تكرار هذه الاجتماعات والتفاهمات لتلبية المتطلبات والتنسيق بشكل أكبر حتى يتم توفير فرصة الخدمة بأفضل طريقة ممكنة.

من جانبه صرح رئيس بلدية النجف عدي عبد الصاحب طوير الخالدي أن مراسم أربعين الحسين (ع) أصبح حدثا عالميا وقال: نحن جميعا نساعد في تقديم أفضل الخدمات للزوار وان قصّر احد ما ، فهذا أمر لا يغتفر.

وتابع: أوضاع محافظة النجف مختلفة عن محافظة كربلاء والنجف تستقبل الزوار على عدة مراحل منها قبل وأثناء وبعد مراسم الأربعين.

وقال رئيس بلدية النجف: بالنظر إلى الطقس الحار يجب أن نحاول تقديم خدمات أفضل للزوار.

تجدر الاشارة الى انه تقرر في هذا الاجتماع عقد اجتماعات تنسيقية لتقديم خدمات افضل وتلبية احتياجات محافظة النجف من اجل الاسراع بعملية خدمة الزوار والاستفادة من امكانيات بلديات محافظة طهران. لجمع القمامة وسائر الخدمات الأخرى.
رقم : 1064497
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