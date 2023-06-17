الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 حزيران 2023 ساعة 20:18

بن فرحان من طهران: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في طهران
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في طهران
وأضاف بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران التي وصلها اليوم في زيارة رسمية “انقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو الامير محمدبن سلمان حيث يرغبان باستضافة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي”.

وأضاف “شهدنا افتتاح السفارة الإيرانية في السعودية وسنشهد قريبا افتتاح السفارة السعودية في إيران، والسعودية وإيران بلدان مهمان في المنطقة وتقوم علاقتهما على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وبين فيصل بن فرحان: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة والعالم الإسلامي، منوهاً “أود أن أشير إلى أهمية البلدين في تأمين أمن الممرات المائية وضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

ولفت الوزير السعودي إلى أنه “يتطلع لمقابلة الرئيس الإيراني لتسليمه رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان”.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني “نحن اليوم نتخذ خطوات عملية حول ما تفاهمنا عليه في الصين، وقدمنا التسهيلات المناسبة للدبلوماسيين السعوديين فيما يتعلق بزيارتهم الأخيرة لافتتاح السفارة السعودية والقنصلية في ‎إيران”.

وأضاف عبداللهيان: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية اللجنة الاقتصادية والسياسية المشتركة وكذلك مكافحة تهريب المخدرات ونحن متفقين على هذه الأمور، وتبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين ‎السعودية ونعمل على المصادقة عليهما”.

عبداللهيان أوضح “اتفقنا على تسهيل مناخ الاستثمار بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بمجال المواصلات والسياحة والتكنولوجيا، وبحثنا قضية الأمن الإقليمي والتعاون بين جميع الأطراف”.

كما كشف عبداللهيان “تحدثنا حول ضرورة حماية الشعب الفلسطيني المظلوم ونحن متفقون أن حل القضية الفلسطينية هو أمر مهم للبلاد الإسلامية”.
رقم : 1064539
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية
رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في طهران
بن فرحان من طهران: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة
17 حزيران 2023
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
17 حزيران 2023
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
17 حزيران 2023
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
17 حزيران 2023
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
17 حزيران 2023
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
17 حزيران 2023
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
17 حزيران 2023
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
16 حزيران 2023
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
16 حزيران 2023
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
16 حزيران 2023
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
الرياض ودمشق.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تعيد أمجاد الماضي
16 حزيران 2023
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
الرئيس رئيسي يدعو لتبادل الخبرات بين ايران وكوبا
16 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟