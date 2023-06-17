بن فرحان من طهران: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة

وأضاف بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران التي وصلها اليوم في زيارة رسمية “انقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو الامير محمدبن سلمان حيث يرغبان باستضافة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي”.



وأضاف “شهدنا افتتاح السفارة الإيرانية في السعودية وسنشهد قريبا افتتاح السفارة السعودية في إيران، والسعودية وإيران بلدان مهمان في المنطقة وتقوم علاقتهما على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.



وبين فيصل بن فرحان: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة والعالم الإسلامي، منوهاً “أود أن أشير إلى أهمية البلدين في تأمين أمن الممرات المائية وضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل”.



ولفت الوزير السعودي إلى أنه “يتطلع لمقابلة الرئيس الإيراني لتسليمه رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان”.



بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني “نحن اليوم نتخذ خطوات عملية حول ما تفاهمنا عليه في الصين، وقدمنا التسهيلات المناسبة للدبلوماسيين السعوديين فيما يتعلق بزيارتهم الأخيرة لافتتاح السفارة السعودية والقنصلية في ‎إيران”.



وأضاف عبداللهيان: لقد تحدثنا اليوم عن أهمية اللجنة الاقتصادية والسياسية المشتركة وكذلك مكافحة تهريب المخدرات ونحن متفقين على هذه الأمور، وتبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين ‎السعودية ونعمل على المصادقة عليهما”.



عبداللهيان أوضح “اتفقنا على تسهيل مناخ الاستثمار بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بمجال المواصلات والسياحة والتكنولوجيا، وبحثنا قضية الأمن الإقليمي والتعاون بين جميع الأطراف”.



كما كشف عبداللهيان “تحدثنا حول ضرورة حماية الشعب الفلسطيني المظلوم ونحن متفقون أن حل القضية الفلسطينية هو أمر مهم للبلاد الإسلامية”.