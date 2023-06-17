رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية

إيران (إسلام تايمز) - قال الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اعداء المسلمين وعلى رأسهم الكيان الصهيوني يقفون ضد تعزيز التعاون بين ايران والسعودية.