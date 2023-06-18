الصفحة الرئيسية
0
الأحد 18 حزيران 2023 ساعة 18:09

السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية

السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية
وقال السيد الخامنئي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إن "العلاقات بين إيران وأوزبكستان كانت لسنوات عديدة محدودة للغاية ونأمل أن تكون هذه الرحلة والمحادثات التي جرت في طهران بداية لمستقبل أفضل في العلاقات الثنائية".
وأضاف سماحته إن "إيران لديها القدرة على ربط أوزبكستان بسهولة بمياه مفتوحة عبر تركمانستان وأفغانستان، في حين أن مجالات التعاون تتجاوز التجارة والنقل، ويمكن القيام بها بمبادرات مختلفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وقطاعات أخرى".
من جانبه، قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف: لقائي مع القائد الأعلى علي خامنئي لقاء تاريخي، مبيناً "نحن أيضًا نأسف لانقطاع العلاقات بين البلدين وتراجع التعاون".
رقم : 1064669
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وفاة 8 حجاج إيرانيين ودفن أحدهم في مكة
وفاة 8 حجاج إيرانيين ودفن أحدهم في مكة
السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية
السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية
18 حزيران 2023
رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية
رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية
17 حزيران 2023
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في طهران
بن فرحان من طهران: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة
17 حزيران 2023
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
17 حزيران 2023
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
17 حزيران 2023
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
عودة الخلافات بين أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للسعودية
17 حزيران 2023
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
17 حزيران 2023
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
رئيسي: مناهضة الامبريالية من قواسمنا المشتركة مع دول امريكا اللاتينية
17 حزيران 2023
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
17 حزيران 2023
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
16 حزيران 2023
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس
16 حزيران 2023
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟
16 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني
الليثيوم...ورقة إيران الرابحة لتحييد العقوبات
إيران تستعرض عضلاتها الاقتصادية في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟