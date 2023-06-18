السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية

وقال السيد الخامنئي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إن "العلاقات بين إيران وأوزبكستان كانت لسنوات عديدة محدودة للغاية ونأمل أن تكون هذه الرحلة والمحادثات التي جرت في طهران بداية لمستقبل أفضل في العلاقات الثنائية".

وأضاف سماحته إن "إيران لديها القدرة على ربط أوزبكستان بسهولة بمياه مفتوحة عبر تركمانستان وأفغانستان، في حين أن مجالات التعاون تتجاوز التجارة والنقل، ويمكن القيام بها بمبادرات مختلفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وقطاعات أخرى".

من جانبه، قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف: لقائي مع القائد الأعلى علي خامنئي لقاء تاريخي، مبيناً "نحن أيضًا نأسف لانقطاع العلاقات بين البلدين وتراجع التعاون".