وفاة 8 حجاج إيرانيين ودفن أحدهم في مكة

إيران (إسلام تايمز) - أعلنت اللجنة الطبية التابعة لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الأحد، عن وفاة ثماني من الحجاج الإيرانيين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى دفن أحد الحجاج في مكة المكرمة بعد موافقة أسرته.