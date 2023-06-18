وفاة 8 حجاج إيرانيين ودفن أحدهم في مكة

ونقل موقع "إيران تلكس
" عن اللجنة قولها إنه "بلغ عدد الحجاج الإيرانيين الذين توفوا منذ بداية موسم الحج 8 أشخاص بعد وفاة حاج إيراني آخر في المدينة المنورة و3 حجاج في مكة إثر سكتة قلبية".
وأضافت "سبق أن توفي 4 حجاج إيرانيين، بينهم حاج في المدينة المنورة و 3 حجاج في مكة، في 11 يونيو / حزيران بأمراض القلب والرئة"، مشيرة إلى أنه "تم تقديم أكثر من 26621 خدمة طبية لحجاج بيت الله الحرام".
وتابعت اللجنة الطبية "تجري متابعة نقل جثث سبعة حجاج آخرين إلى بلادنا".
وبحسب تقرير لوسائل إعلام محلية، فإن 87 ألفاً و 550 حاجاً من بلادنا سيذهبون هذا العام إلى الحج، وذهب حتى الآن أكثر من 90 في المائة من الحجاج إلى أرض الوحي.