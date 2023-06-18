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الأحد 18 حزيران 2023 ساعة 18:44

إيران تتوقع مشاركة 4 ملايين من مواطنيها في زيارة الأربعين

إيران تتوقع مشاركة 4 ملايين من مواطنيها في زيارة الأربعين
وقال مير أحمدي في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، إنه "من المتوقع أن يحضر أربعة ملايين إيراني في مراسم زيارة الأربعين لهذا العام في العراق".
وذكر أن إجراءات التطوير والبناء الشاملة لتسهيل شؤون الزوار في محافظة خوزستان (جنوب إيران) تسير على ما يرام، وقال: الطرق الحدودية، وإزالة الاختناقات المرورية، والممرات عالية الخطورة وتحسينها، والمعابر الحدودية، وتطوير الخدمات مثل الحمامات والصرف الصحي والمظلات وغيرها من الأمور المتعلقة بقضايا التنمية والبنية التحتية تتم بطريقة جيدة جدًا وبارزة على حدودنا مع العراق".
وأضاف "أيضًا في مجالات أخرى مثل متطلبات الصحة والمعالجة، وإنشاء مصانع الثلج، وتوريد مياه الشرب، وتوفير وكهرباء مستقرة ، وما إلى ذلك، تم اتخاذ تدابير جيدة ومستدامة في مقاطعة خوزستان".
وفي إشارة إلى توقع وجود أربعة ملايين زائر إيراني في الأربعين هذا العام، أضاف ميرحمدي: يجري تجهيز موقف للسيارات يتسع لـ 100 ألف سيارة عند حدود شلامجة الحدودي مع محافظة البصرة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود تفاهمات مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وقال: وزير الداخلية العراقي قال في محادثاتهما اننا نحاول تفادي مشاكل العام السابق وتسهيل عبور الزوار الإيرانيين ونحاول أن يكون لدينا أربعينية مختلفة هذا العام عن السنوات السابقة".
رقم : 1064676
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