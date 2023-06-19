السعودية تعلن اليوم الاثنين غرة ذي الحجة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.



وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت مساء الجمعة الماضية عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.