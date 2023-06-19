توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وأوزبكستان

وكان مساعد وزير العدل رئيس لجنة تبادل السجناء قد اعلن هذا الخبر بعد ظهر اليوم الأحد على هامش الزيارة الرسمية لرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائف إلى إيران، وقال ان مسودة هذه الاتفاقية تم الانتهاء منها العام الماضي بين الخبراء القضائيين في البلدين.



وتأكيدا على أهمية هذه الاتفاقية في تعميق العلاقات القانونية بين البلدين، قال عسكر جلاليان: بناء على هذا الاتفاق، التزم البلدان بتوفير الآلية اللازمة لإعادة السجناء لقضاء بقية أحكامهم في سجون بلدانهم.



وتابع قائلا: أن معاهدات نقل المحكوم عليهم لها جانب إنساني لأنها تسهل لقاء أهل المسجون.



الجدير بالاشارة الى إن اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع أوزبكستان هي أيضا في المراحل النهائية من صياغة نصها ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها من قبل سلطات البلدين في المستقبل القريب.