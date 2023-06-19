إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات من اليوم

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها، اليوم الاثنين".



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".