الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 10:50

ليبيا..مجلس الدولة يعلن محمد المزوغي مرشحا لرئاسة "حكومة مصغرة"

ليبيا..مجلس الدولة يعلن محمد المزوغي مرشحا لرئاسة "حكومة مصغرة"
وقال المكتب الإعلامي في بيان عبر "فيسبوك"، إن عددا من أعضاء المجلس التقوا "المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي"، وذلك في إطار "التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة".

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته عن بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

وأوضح البيان أن اللقاء يأتي ضمن "رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع".

وسبق أن ترشح محمد المزوغي للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بنهاية العام 2021.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مجلس الدولة أن رئيسه خالد المشري أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، "النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)".

وبالإضافة إلى قانون انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، تفيد الأنباء بأن اللجنة المشتركة "6+6" اتفقت على تشكيل حكومة مصغرة تشرف على تنظيم الانتخابات العامة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يتمسك بإشراف حكومته على تلك الانتخابات، رغم ترحيبه بنتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربية.
رقم : 1064790
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
19 حزيران 2023
اليمن يجدد مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.. والقلق الصهيوني من اليمن يزداد
اليمن يجدد مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.. والقلق الصهيوني من اليمن يزداد
19 حزيران 2023
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
19 حزيران 2023
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
19 حزيران 2023
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
19 حزيران 2023
عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا
عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا
19 حزيران 2023
وفاة 8 حجاج إيرانيين ودفن أحدهم في مكة
وفاة 8 حجاج إيرانيين ودفن أحدهم في مكة
18 حزيران 2023
السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية
السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية
18 حزيران 2023
رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية
رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية
17 حزيران 2023
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في طهران
بن فرحان من طهران: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة
17 حزيران 2023
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
17 حزيران 2023
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
17 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني