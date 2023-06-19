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الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 12:09

رئيس لقاء علماء صور: لضرورة التلاقي والحوار

رئيس لقاء علماء صور: لضرورة التلاقي والحوار
تابع الشيخ ياسين “إن إصرار بعض القوى السياسية في لبنان على خلع الوطنية عن المراكز وإلباسها اللباس الطائفي لا يمت للواقع بصلة، فالانجازات التي شهدها لبنان بقوته الثلاثية أكدت  أن لبنان تخطى زمن امراء الطائفية وبات في زمن القيادات الوطنية”.

اضاف “إن الرئيس الواجب انتخابه هو رئيس لكل لبنان يكون قادرا على اخذ دوره في اخراج لبنان من ازمته، وقادرا كذلك على التواصل مع الشرق، بقدر تواصله مع الغرب، وان يحافظ على انجازات الوطن وقوته”.

وختم داعيا “لوقفة مع فلسطين المحتلة في مواجهة استباحة العدو للضفة الغربية واجرامه المتمادي بحق مخيم جينين ومدينة نابلس واستفراده بهما لمسحهما عن الخريطة موجها التحية للمقاومة الفلسطينية التي يهزأ شبابها بالعدو وترسانته الامنية والعسكرية”.
رقم : 1064810
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